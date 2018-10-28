В Стамбуле кошка приняла участие в модном показе (видео)

Отметим, что Стамбул называют городом кошек.

В Стамбуле бездомная кошка залезла на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show.

Об этом сообщает thebabel со ссылкой на турецкий канал NTV.

На кадрах, которые публикует канал, видно, как животное садится посередине подиума и вылизывает лапы, потом пытается играть с моделями, что проходят мимо. После этого кошка прошлась по подиуму. Судя по видео, животное никто не пытался прогнать.

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Отметим, что Стамбул называют городом кошек. По легенде, культ кошек начался во времена пророка Мухаммеда. Это его любимое животное, поскольку спасло пророка от укуса змеи. Кошкам даже разрешалось находиться в мечетях.

Считалось, что там, где живет кошка, нет нечисти и враждебности. Местные даже придумали поговорку: «Если ты убил кота, ты должен построить мечеть и просить прощения у Бога».