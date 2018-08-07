ГФС высмеяли в Facebook из-за задержания "контрабандиста" с менее чем граммом наркотика

"Вы у пацана пятку нашли, а вагоны с лесом Карпат не замечаете?", - спросил один из пользователей.

Государственная фискальная служба Украины 6 августа сообщила в Facebook, что "волынские таможенники на посту Ягодин предупредили попытку контрабанды наркотика".

"Прозрачный полиэтиленовый пакетик с травкой обнаружили во время полного таможенного досмотра в личных вещах гражданина Украины. Вещество изъято для проведения его экспертизы, в правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки преступления по ч.2 ст.. 305 Уголовного Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении не указывается, что в "пакетике" - меньше грамма наркотика, судя по фото. Из-за этого сотрудников ГФС высмеяли и застыдили пользователи в комментариях.

"Вы у пацана пятку нашли, а вагоны с лесом Карпат не замечаете? [...] Объясните, каким образом в Украину массово завозят российские сигареты, которыми бабки торгуют! Это вы не замечаете, а пятку заметили", - написал один из пользователей. "Пост - как чистосердечное признание в собственной никчемности", - предположил другой комментатор.

Читайте такжеУлыбающийся пес разоблачил наркоторговца и стал звездой интернета

"Вы еще за мелочь в карманах начните принимать. И посты писать, ага - Пассажир автомобиля, который въезжал в Украину через пункт пропуска Ягодин, не задекларировал 45 евроцентов", - предложил еще один комментатор.

Другая пользовательница предположила, что наркотик и трубка - реквизит сотрудников таможни, а пост - попытка увеличить охват страницы. Отметим, обычно посты на странице ГФС собирают не более 50 реакций, а этот пост за 23 часа собрал более 1,3 тысячи реакций. Большинство из них - "ха-ха".

Как сообщал УНИАН, ранее полиция Одесской области аналогично оконфузилась в Facebook из-за поста о задержании "Эскобара" с менее чем граммом каннабиса. Впоследствии пост был удален со страницы полиции.