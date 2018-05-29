Полиция Одесской области оконфузилась в Facebook из-за задержания "Эскобара" с менее чем граммом каннабиса

После того, как публикацию о "победе" полиции высмеяли в Facebook, пост удалили и опубликовали снова без фото.

Полиция Одесской области сообщила в Facebook о задержании в Измаиле юноши с канабисом. На фото, опубликованном правоохранителями, видно, что "наркобарон" имел при себе меньше грамма каннабиса.

После того, как публикацию о "победе" полиции высмеяли в Facebook и сделали полсотни репостов за час, пост удалили и опубликовали снова без фото. Это вызвало еще большее осуждение комментаторов.

"10 років розстрілу цьому злісному порушнику!!", "Если не фейк, то это фиаско", "Вы серьезно это в фб выкладываете или вещдок не отпустил?", "ерундой маетесь за счет налогоплательщиков", "Для фотки оставили, остальное скурили при задержании", "Вижу на фото не только килограмм канабиса, но еще и миллион долларов. Вяжите коррупционера!", - написали комментаторы под постом с фото.

После того, как фото удалили, комментаторы обвинили сотрудников полиции в непрофессионализме. "что такое?) удалили постик с неугодными комментариями?) но скрины не горят", - написала одна из пользователей.

О самом событии, которое вызвало конфуз в Facebook, сообщается на сайте полиции: "В ходе отработки территории обслуживания бойцы Нацгвардии Украины заметили юношу, который зашел в заброшенное помещение, а когда увидел военнослужащих – начал убегать. Молодого человека доставили в отдел полиции. В ходе поверхностного осмотра в присутствии понятых у него был обнаружен и изъят бумажный сверток с сухим измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис", - сообщила полиция.

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На сайте полиции Одесской области цитируют начальника Измаильского отдела полиции, полковника полиции Романа Галкина: "По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого в отношении мужчины будет принято решение согласно действующему законодательству", - рассказал полковник Галкин.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет", - отмечается на сайте полиции. Впрочем, в полиции не уточнили, что по ч.4 ст.309 "Лицо, которое добровольно обратилось к лечебному учреждению и начало лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные частью первой этой статьи", - то есть задержанный юноша, скорее всего, в тюрьму не отправится.

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