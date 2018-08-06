В Германии двое пожилых металлистов сбежали из дома престарелых ради рок-фестиваля

10:18, 06 августа 2018
Курьёзы
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В Германии поймали двух стариков, которые сбежали из дома престарелых ради хэви-метала / Instagram - wackenopenair.official

Об этом сообщает DW, ссылаясь на информацию полиции. Отмечается, что дом престарелых сообщил полиции о пропаже двух жильцов.

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Правоохранители нашли пропавших пожилых металлистов на фестивале Wacken Open Air. По словам полиции, мужчины были «дезориентированы и ошеломлены».

Тем не менее, они не хотели возвращаться, поэтому полиция сопроводила их домой с помощью такси и патрульной машины.

Представитель полиции Мерле Нойфельд отметил, что жителям дома престарелых, очевидно, понравилось на фестивале.

Wacken Open Air — крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки, проводимый ежегодно в предместьях немецкого города Вакен, на севере Германии. Проводится в первые выходные августа каждого года.

Напомним, в США 92-летняя женщина застрелила собственного сына, чтобы тот не отправил ее в дом престарелых.

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Теги: #Германия#музыка