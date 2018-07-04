В США 92-летняя женщина застрелила сына, чтобы не отправляться в дом престарелых

После того, как мужчина решил, что ему стало трудно жить вместе с матерью, она пришла к нему в спальню с двумя револьверами в карманах халата.

В США 92-летняя женщина застрелила собственного сына, чтобы тот не отправил ее в дом престарелых. Анне Мэй Блессинг предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Как передает Би-би-си, она несколько дней обдумывала решение своего сына отправить ее на попечение. "Ты забрал мою жизнь, поэтому я забираю твою", - как сообщается, сказала она, когда полиция выводила ее из дома в Аризоне, в котором она проживала со своим сыном и его подругой. Блессинг сообщила полиции, что после убийства намеревалась покончить с собой.

Убийство произошло утром 2 июля в городе Фаунтин-Хиллс, говорится в официальных документах полиции, оказавшихся в распоряжении местных СМИ.

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72-летний сын Блессинг, имя которого не называется, хотел, чтобы его мать переехала в дом престарелых, потому что с ней стало трудно жить вместе.

Как уточняется в заявлении местной полиции, Блессинг спрятала пистолет и револьвер в карманах своего халата, после чего зашла в его спальню.

В ходе возникшей перепалки она вытащила один из револьверов, купленный еще в 1970-х годах, и выстрелила в сына.

Позже прибывшая на место происшествия полиция обнаружила труп сына с двумя огнестрельными ранениям в области шеи и челюсти.

Выстрелив в сына, Блессинг навела револьвер и на его 57-летнюю подругу, которой удалось выхватить оружие и отбросить его в угол комнаты.

Тогда Блессинг достала другой пистолет, который, как она сообщила полиции, ей подарил муж - тоже еще в 1970-х годах.

Подруге сына удалось выбить и это оружие из ее рук, после чего - сбежать и позвонить в полицию.

Прибывшие полицейские обнаружили Блессинг в кресле-качалке в своей спальне. Она сказала, что "ее нужно усыпить" за то, что она совершила.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве первой степени, нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном лишении свободы. Залог установлен в размере 500 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Японии приговорили к смертной казни женщину, которая отравила нескольких мужчин ради денег.