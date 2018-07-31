Хватит на 3,5 года: в Киеве мужчина принес на обмен 2300 старых жетонов на метро

Сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов старого образца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

Она отметила, что сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.

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По одному меняют в кассах, больше - в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Незалежности" и "Политехнический институт".

"Обратите внимание, что сервисные центры работают до 19.00. В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально. Загляните в карманы, ящички, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью. А пока вы это делаете, добавлю, что один запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 года. Еще двое пассажиров - по 500 и один - 240 жетонов старого образца", - сообщила она.

Кстати, при нынешней цене в 8 гривень за штуку их общая стоимость составляет 18,4 тысячи гривень. А всего 2 недели назад их общая стоимость составляла 11,5 тысяч грн.

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Киеве повысились цены на проезд в общественном транспорте.