В Австралии пропал 12-летний мальчик, его нашли в четырехзвездочном отеле на Бали с маминой кредиткой

Мальчик "сломал систему" - без разрешения и ведома родителей, с которыми поссорился, добрался из Австралии на индонезийский курорт.

Мальчик из Сиднея после ссоры с родителями украл мамину кредитную карту и сумел в одиночку добраться на индонезийский остров Бали.

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Как передает 112.ua, 12-летний австралиец через интернет нашел возможность перелета без разрешения родителей и забронировал путешествие. Обманув бабушку, он получил свой паспорт, и на поезде отправился в аэропорт. Там он воспользовался кассой самообслуживания и сел на стыковочный рейс из Сиднея в Перт, чтобы после отправиться в аэропорт Денпасар на Бали.

Мальчик отметил, что в аэропорту Перта никто не спросил, почему он один. "У меня попросили только студенческий ID и паспорт в доказательство того, что мне больше 12 лет и я учусь в средней школе", - цитирует подростка 9news.

Тем временем его родители выяснили, что мальчик не был в школе, и сообщили правоохранителям о его пропаже. В тот момент, когда его нашли, юный путешественник жил роскошной жизнью в четырехзвездочном отеле All Seasons.

Его мама сказала журналистам, что была шокирована, когда узнала, что ее сын покинул страну. Она отметила, что мальчик "не любит отказов".

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии другой 12-летний мальчик пытался за рулем пересечь страну, но попался полиции.