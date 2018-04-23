В Австралии пропал 12-летний мальчик, его нашли в четырехзвездочном отеле на Бали с маминой кредиткой

22:34, 23 апреля 2018
Курьёзы
422
Вместо школы находчивый мальчик отправился на Бали / 9news.com.au

Читайте такжеУмный мальчик: попугай втихаря от хозяев пошопился в интернет-магазине (видео)

Как передает 112.ua, 12-летний австралиец через интернет нашел возможность перелета без разрешения родителей и забронировал путешествие. Обманув бабушку, он получил свой паспорт, и на поезде отправился в аэропорт. Там он воспользовался кассой самообслуживания и сел на стыковочный рейс из Сиднея в Перт, чтобы после отправиться в аэропорт Денпасар на Бали.

Мальчик отметил, что в аэропорту Перта никто не спросил, почему он один. "У меня попросили только студенческий ID и паспорт в доказательство того, что мне больше 12 лет и я учусь в средней школе", - цитирует подростка 9news.

Мама &quot;афериста&quot; рассказала, что он &quot;не любит отказов&quot; / 9news.com.au

Тем временем его родители выяснили, что мальчик не был в школе, и сообщили правоохранителям о его пропаже. В тот момент, когда его нашли, юный путешественник жил роскошной жизнью в четырехзвездочном отеле All Seasons.

Его мама сказала журналистам, что была шокирована, когда узнала, что ее сын покинул страну. Она отметила, что мальчик "не любит отказов".

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии другой 12-летний мальчик пытался за рулем пересечь страну, но попался полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралия#мальчик