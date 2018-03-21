Гости Дубая получили в свои паспорта визы со смайликами
17:13, 21 марта 2018Курьёзы
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По случаю Дня Счастья в аэропорту Дубая обычные печати в паспортах о прохождении границы были заменены смайликами.
Печать с улыбающимся смайликом и надписью «Добро пожаловать в счастливые ОАЭ» \ khaleejtimes.com
Прилетающих в Дубай гостей во вторник сотрудники аэропортов приветствовали улыбками не только на лицах, но и в паспортах.
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Главное управление по делам жителей и иностранцев распространило специальные печати для всех таможенников в аэропортах Дубая по случаю Дня Счастья, передает khaleejtimes.com.
Красная печать с улыбающимся смайликом и надписью «Добро пожаловать в счастливые ОАЭ» на арабском и английском языках заменила стандартные печати о получении визы.
Сотрудники, одетые по такому случаю в специальные маски и перчатки, приветствовали путешественников и позировали для фотографий.
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