Гости Дубая получили в свои паспорта визы со смайликами

По случаю Дня Счастья в аэропорту Дубая обычные печати в паспортах о прохождении границы были заменены смайликами.

Прилетающих в Дубай гостей во вторник сотрудники аэропортов приветствовали улыбками не только на лицах, но и в паспортах.

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Главное управление по делам жителей и иностранцев распространило специальные печати для всех таможенников в аэропортах Дубая по случаю Дня Счастья, передает khaleejtimes.com.

Красная печать с улыбающимся смайликом и надписью «Добро пожаловать в счастливые ОАЭ» на арабском и английском языках заменила стандартные печати о получении визы.

Сотрудники, одетые по такому случаю в специальные маски и перчатки, приветствовали путешественников и позировали для фотографий.