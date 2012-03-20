В Крыму создают Чернобыль в 3D

Объемная 3D-панорама Чернобыльской атомной станции станет новым экспонатом музея Чернобыля в Евпатории, сообщает пресс-служба городского совета.

Длина панорамы составит семь метров. Ее автором стал молодой евпаторийский художник Иван Кудрявцев.

«Это целый блок связанных между собой иллюстраций, где материалы собраны от строительства атомной станции и устройства реактора до хронологии последствий взрыва», - сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя начальника отдела по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Татьяну Рудник.

Кроме того в музее будут представлены документы и фотографии, сделанные в дни трагедии, а также прототипы одежды и оборудования: противогазы, индивидуальные аптечки, дозиметры, накопители радиоактивного облучения.

К концу года в музее хотят также создать макет чернобыльской станции со светозвуковой имитацией взрыва.

Открыть музей планируется 26 апреля - в годовщину аварии на ЧАЭС.

На фото: объемная панорама для музея