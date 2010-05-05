«Крымавтодору» велено ввести особый режим дорожных работ

Крымское управление государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору поручило «Крымавтодору» усилить контроль за безопасностью дорожных работ из-за автоаварии, забравшей жизни двух рабочих, сообщил пресс-центр территориального Госгорпромнадзора.

28 апреля на севере Крыма автомобиль «КамАЗ» наехал на информационный прицеп и машину заграждения дорожно-эксплуатационного управления предприятия «Крымавтодор»: один рабочий погиб, двое получили травмы. Один из травмированных умер в больнице в начале мая.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что возвращавшийся из рейса водитель КамАЗа заснул за рулем.

Директор «Крымавтодора» должен ввести «особый режим работы для руководителей служб охраны труда и инженерно-технических работников по организации безопасного ведения работ во всех структурных подразделениях предприятия», говорится в пресс-релизе.