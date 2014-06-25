Архив СБУ обнародовал документы советских спецслужб о начале войны с Германией

Как сообщает пресс-центр СБУ, материалы свидетельствуют, что «вероломного, неожиданного нападения» не было.

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Отмечается, что архивисты предоставили свободный доступ к коллекции «Преддверие немецко-советской войны в документах НКВД». Это документы об агентурно-оперативной работе НКВД СССР накануне войны: сообщения военных и агентов спецслужб об общем состоянии немецкой армии перед началом войны, передвижении войск Вермахта вблизи границ СССР. Также обнародованы материалы допросов пленных немецких летчиков в первые дни войны, шпионская аэрофотосъемка, которую осуществляли самолеты "Люфтваффе".

Среди архивных документов поисковики Архива СБУ обнаружили докладную записку секретарю КП(б) У Никите Хрущеву о концентрации немецких войск на границе в мае 1941 года. Данный документ подтверждает, что тщательная подготовка нацистской Германии к нападению на СССР не была тайной для советских руководителей.

Обнародованные документы свидетельствуют, что советская разведка не только собирала информацию о вооруженных силах и политике нацистской Германии, но и активно изучала состояние и настроения украинской диаспоры, деятельность подполья ОУН на западе Украины, оккупированном нацистами еще с сентября 1939 года, пыталась внедрять в эти структуры свою агентуру.

Ознакомиться с данными документами можно в Информационно-справочном зале Отраслевого государственного архива СБУ.