Когда страна разучилась мечтать

С тяжелой руки Виктора Януковича Украина чуть двинулась в европейском направлении. Хотя нет, наверное, не тронулась никуда. Даже, может, и чуть в обратную сторону подалась. Ведь у нас, как в Зазеркалье, очень медлительная страна. Тут нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Шажок к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС мало похож на бег со всех ног от захлестывающей Украину азиатчины.

Тем не менее, после того, как в зародыше была подавлена попытка Шуфрича и Ко вякнуть против политики партии, в Украине будто и не осталось политических сил, возражающих против некоторого сближения с Европой. Даже коммунисты, засунув в определенное место язык, который у них обычно живет отдельной от желудка жизнью, голосуют за евроинтеграционные законы. Что не мешает им другой рукой инициировать референдум о вступлении в ТС – это очень по-симоненковски.

Для оппозиции-то Европа давно общее место всех ее воинственных рассуждений. «Свобода» еще как-то подозрительно опасается за европейское будущее того места, куда коммунисты нынче засунули языки, но и та обижается, когда ее не приглашают на проевропейские мероприятия.

И только одинокий Виктор Медведчук, сверля с плакатов гипнотическим взором, внушает, что власть в Украине принадлежит Тоби. Я не испытываю к кремлевскому лидеру теплых чувств и, тем более, не связан с ним узами кумовства, но даже мне кажется, что собачья кличка для президента России – как-то слишком.

Означает ли это поразительное единодушие, что существует более-менее общее представление о перспективах Украины? Да упаси Господи! Во-первых, не существует; во-вторых, и не надо, пусть расцветают сто цветов; в-третьих, не расцветают. И рассказы о европейском предназначении Украины, и песни о Русском мире чаще всего выдают одно: отсутствие желания думать и стремление спихнуть заботу о собственном будущем либо на Брюссель, либо на Москву. Есть еще вариант: на Януковича самого по себе, но разве ж это будущее…

Недавно на радио «Эхо Москвы» прошла передача, которая вызвала большой резонанс. В прямом эфире сошлись Алексей Навальный и Александр Проханов. Проханов – известный певец российской империи, цветастый и выспренный, нынче лучший, пожалуй, в своем роде. Навальный – полный оппозиционного задора и жилищно-коммунальной конкретики, в обреченной попытке завоевать Москву на выборах. Писатель попытался выяснить у новоиспеченного политика, что у того за мечта-идея, как он видит высокую миссию Москвы, России, ведь «русский царь, русский президент без большой идеи – никто».

Алексей, как мог, отбивался от такой постановки вопроса, упирая на то, что России и Москве не царь нужен, а честный чиновник, и избавление от воровства и коррупции – вполне благородная и достаточная мечта-идея. Но нет, Проханов остался не доволен. Как, кстати, и некоторые слушатели. Оппозиционер показался им слишком приземленным, не способным перейти на иной масштаб мышления. После московской эпопеи этот вызов встал перед Навальным во весь нешуточный рост.

В России масштаб имеет большое значение. Тут поневоле вспоминается анекдот о суперлайнере. Пилот по громкой связи рассказывает пассажирам о самолете:

- На первой палубе – багаж, на второй – бар и танцплощадка, на третьей – поле для гольфа, на четвертой бассейн. А теперь, господа, пристегнитесь. Сейчас мы со всей этой хренью попытаемся взлететь.

Россия настолько сложна и обширна, причем отнюдь не за счет полей для гольфа и бассейнов, что для ее полета действительно необходим какой-то ясный и дерзкий план, хотя, с моей точки зрения, желательно, чтобы без иррациональной, мистической придури. Проседание путинской популярности как раз напрямую связано с постепенным осознанием, что у него такого плана нет. Мантра о сильной России, не наполненная содержанием, перестает срабатывать, а нефть – совсем не синоним силы. По словам Александра Морозова, главного редактора «Русского журнала», Путин привел Россию из ниоткуда в никуда.

Украина, вылущенная из отсохшего СССР, испытала все болезни изменения масштаба: неожиданная легкость после перехода в значительно меньшую весовую категорию, фантомные боли, придуманные новые обиды и тщательно расчесанные старые. По сути, эти болезни и определили характер «украинских проектов»: в той или иной форме это либо Back to the USSR, либо «Геть від Росії!», причем без особого размаха и проработки деталей, ведь мы нынче люди маленькие и без амбиций.

Непонятно только, как лягушиные реакции – подергивание лапками в ответ на раздражители – позволят вывести страну на качественно иной уровень. Пока не позволяли, и странно будет, если позволят в будущем. Не стоит ожидать от мелких людей постановки и решения масштабных задач. Не нужно за тактическими метаниями нечистоплотных чиновников и бизнесменов от политики усматривать стратегические перспективы. Перспективы появятся с новыми людьми. Не раньше.

Леонид Швец