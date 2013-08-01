Пенсионерка выстрелила себе в голову из газового пистолета

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью Николаевского городского управления УМВД Украины в Николаевской области.

30 июля в дежурную часть горуправления на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в больницу скорой помощи с диагнозом «огнестрельное ранение теменной области» доставлена 74-летняя местная жительница.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Центрального райотдела милиции было установлено, что пенсионерка, пытаясь свести счеты с жизнью, выстрелила из газового пистолета себе в голову. Женщина проживает вместе со мужем, и находится на психиатрическом учете. О происшествии пенсионер сразу сообщил женщине-опекуну, которая ухаживает за потерпевшей.

Выяснилось, что это уже не первая попытка женщины свести счеты с жизнью. Пистолет, из которого был совершен выстрел, принадлежит ее мужу. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Николаевской области.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).