Африканских футболистов, сбежавших из Евпатории, объявили в розыск

Одного пропавших африканских футболистов в сопровождении правоохранителей переправляют в Евпаторию. Установить с ним связь удалось по номеру телефона, пакет с которым он купил перед отъездом из Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, спортсмены самовольно покинули Евпаторию, где команда из Кот-д'Ивуара находилась на сборах. Одного спортсмена нашли в Черновцах, двое других, скорее всего, находятся в Киеве.

Как выяснилось, перед отъездом из Крыма они купили в евпаторийском магазине несколько телефонов, планшет и номера мобильных операторов. Кроме того, правоохранители нашли водителя такси, который отвозил африканцев на железнодорожный вокзал Симферополя.

"По словам агента FIFA в Украине, случаи попыток иностранных футболистов нелегально остаться в странах Европы - не единичны. В основном это связано с нежеланием возвращаться на родину из-за тяжелых социально-бытовых условий. Истинные мотивы, побудившие футболистов скрываться, будут установлены позднее", - говорится в сообщении ГУ МВД в Крыму.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта Бамба Мамаду, Куа Роджер Ибрагим и Бамба Абубакр, говорящие только на французском языке, покинули здание гостиницы в Евпатории, после чего их местонахождение было неизвестно. Милиция объявила африканцев в розыск.

В Крыму команда с "черного континента", которые тренировались на базе Дворца спорта в Евпатории, сыграла несколько матчей с украинскими футболистами первой-второй лиг.