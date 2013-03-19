Один из пропавших в Крыму африканских футболистов нашелся в Черновцах

У правоохранителей есть наработки касательно двух других.

Об этом УНИАН сообщил по телефону помощник начальника по взаимодействию с общественностью и СМИ Евпаторийского горотдела МВД Юрий Раслин.

«Одного нашли в Черновцах. Есть оперативная информация о других. Пока не комментируем», - сказал Ю.Раслин.

В милиции говорят, что футболисты сами покинули город в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 14 марта футболисты из Африки Бамба Мамаду, Куа Роджер Ибрагим и Бамба Абубакр вышли из здания гостиницы в Евпатории и пропали. Парни разговаривают только на французском языке.