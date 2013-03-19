Один из пропавших в Крыму африканских футболистов нашелся в Черновцах
00:15, 19 марта 2013Разное
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Сотрудники милиции установили местонахождение одного их троих пропавших в Евпатории футболистов из Африки - он найден в Черновцах.
У правоохранителей есть наработки касательно двух других.
Об этом УНИАН сообщил по телефону помощник начальника по взаимодействию с общественностью и СМИ Евпаторийского горотдела МВД Юрий Раслин.
«Одного нашли в Черновцах. Есть оперативная информация о других. Пока не комментируем», - сказал Ю.Раслин.
В милиции говорят, что футболисты сами покинули город в Крыму.
Как сообщал УНИАН, 14 марта футболисты из Африки Бамба Мамаду, Куа Роджер Ибрагим и Бамба Абубакр вышли из здания гостиницы в Евпатории и пропали. Парни разговаривают только на французском языке.
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