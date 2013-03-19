А вот не буду покупать себе «Ланос» (временно)

Пускай я – блондинка (фигурально выражаясь) и не понимаю. Но ведь реально не понимаю «урядовцев», которые решили с помощью новых ввозных пошлин, по сути, повысить стоимость импортных относительно недорогих автомобилей на 8-16%.

То есть, они думают, что если в прошлом году украинских легковушек наши заводы из-за отсутствия спроса произвели на 28% меньше, чем в позапрошлом, то после подорожания импортных – все кинутся покупать какие-нибудь «Ланосы» отечественной сборки?..

Нет, я ничего против «Ланоса» не имею, кстати – по-своему хорошая машина, у меня была такая первая, я на нем училась. И двери поцарапанные чинить дешевле, чем те, что у меня сейчас, и колеса – бюджетного радиуса.

Но вот интересно: как много появляется в год таких «новичков», бегущих с тепленькими правами из МРЕО прямо в салон за отечественной «недорогой» и при этом обязательно новой машиной? И как много тех, кто уже ездит – хоть три года, хоть двенадцать – и также стремящихся поменять свою машину на отечественную (понятно, новую – чтобы оправдать надежды чиновников на рабочие места в украинском автопроме)?

Не нужно быть экспертом, чтоб дать однозначный ответ: таких людей, в принципе, нет. Автомобилисты, периодически меняющие свои транспортные средства, в большинстве своем делятся на тех, кто покупает новые иномарки, и тех, кто берет иномарки б/у – просто, более высокого класса, чем имеющийся автомобиль. Пошлины – не причина пересаживаться из (не новой) комфортной и красивой машины в (новое) дешевое жесткое авто без нормальных систем безопасности, кондиционера, подогрева, электроники и музыки... А, тем более, с двигателем до 2 кубов. Да еще и собранное с соблюдением лучших традиций отечественного контроля качества.

То есть, если у меня лично и была где-то мысль о том, что нет предела совершенству, и стоит поискать для себя новый автомобиль, то с очередными (временными!) новшествами наших чиновников, действовать в этом направлении – не буду (временно!).

Чего они вообще хотели этими пошлинами добиться? Если с негодованием отбросить подозрения в лоббизме, то, что за бред про «рабочие места» на конвейерных заводах на фоне 6%-ного падения всей экономики? Какими пошлинами тут прикроешься?

Пока что единственная «народная» реакция на очередное «покращення» от власти – обещание Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) устроить «автомобильный майдан», к которому грозят присоединить и 83 автомобильных клуба Украины.

Или самый главный правительственный чиновник, как хитрый, знакомый с цифрами дядька, все так специально и рассчитал? Ну, что война, т.е. майдан (хоть какой-нибудь), все спишет? Будет потом на кого и 6% спада «повесить»?..

Елена Милосердова