Знаменитый футболист снялся для обложки в образе Христа (фото)

На обложке недавнего номера игрок "Сантоса" и национальной сборной Неймар изображен в образе распятого Иисуса Христа.

Считающийся одним из самых талантливых футболистов мира, Неймар снялся для обложки Placar, чтобы сатирически изобразить волну критики, не дающую ему спокойно играть в футбол.

В результате религиозные деятели нашли обложку "неуважительной" по отношению к религии, а также "демонстрирующей презрение к чувствам других людей".

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В своем заявлении CNBB отметила, что мотивы поступка журналистов понять можно, но не считает, что подобные действия позволительны.

"Мы понимаем, что свобода слова - фундамент нашего государства, и она необходима для демократии, однако и у нее должны быть пределы", - цитирует заявление РИА "Новости.

Онлайн-петицию, направленную на запрет обложки журнала, подписали уже 7 тысяч человек.