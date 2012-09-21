Названы лауреаты Шнобелевской премии 2012 года

Церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за научные достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься", состоялась в ночь на пятницу в Сандерс-театре Гарвардского университета. Обычно "шнобелевки" вручаются во всех нобелевских номинациях - физике, химии, медицине, литературе, экономике и борьбе за мир. Премии также присуждаются в таких областях, как биология, инженерное дело и менеджмент. Кроме того, для оригинальных и достойных исследований часто создается специальная тематическая номинация.

По данным телеканала, разработка Петрова, работающего в компании SKN из наукограда Снежинск Челябинской области, позволит превращать неиспользуемые запасы взрывчатых веществ в мельчайшие алмазы.

"Дамы, если вам нужны алмазы, подойдите ко мне после церемонии. Но у вас с собой должна быть собственная взрывчатка", - цитирует РИА "Новости".

Среди других лауреатов Шнобелевской премии оказались голландские исследователи, получившие премию по психологии за ответ на вопрос, почему Эйфелева башня кажется меньше, если глядя на неё, склонить голову влево.

Четыре нейрофизика из США получили премию в своей области за создание оборудования, фиксирующего активность головного мозга мёртвой рыбы, а британско-американская команда учёных удостоилась "шнобелевки"по физике за объяснение причин и траекторий движения хвоста пони.

Шнобелевская премия по литературе досталась сотрудникам Счётной палаты США за составление "Отчёта об отчётах".

Награды "шнобелевским"лауреатам обычно торжественно вручают их "коллеги" - обладатели Нобелевских премий. По данным организатора премии, журнала Annals of Improbable Research, в этом году участниками церемонии стали, в частности, лауреат "нобелевки"по физике 2005 года Рой Глаубер, лауреат премии по экономике 2007 года Эрик Маскин и лауреат премии по физиологии и медицине 2009 года Джек Шостак.