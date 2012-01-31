Азаров и МВФ - не было бы счастья, да погода помогла

Власть нашла новую лазейку для возобновления сотрудничества с МВФ, которая позволит, по ее мнению, миновать неудобные для Украины условия Фонда и таки получить долгожданный транш. Такую возможность преподнесла верхам погода. О подробностях «жонглирования» фактами в диалоге с главой МВФ Кристин Лагард рассказал премьер-министр Николай Азаров, которому в срочном порядке пришлось 26 января отбыть в Цюрих на встречу с директором-распорядителем Фонда после провала переговоров украинской делегации в Вашингтоне.

По словам премьера, он сделал акцент на том, что в жилых домах Украины, которые строились во времена СССР, когда цена на газ была низкой, в недостаточной мере были продуманы системы энергосбережения, и сейчас перед тем, как повышать тарифы, необходимо провести работу именно по усовершенствованию этих систем. «Сейчас цена на газ, например, выросла, если сравнить с советским временем, наверное, в сотни раз – 500 долларов сейчас. Возникает вопрос, почему наши люди должны платить за то, что они живут в таких несовершенных домах, с такими потерями. Нам говорят, что газ должен стоить столько, сколько стоит. Но, наверное, сначала мы должны модернизировать наше жилищно-коммунальное хозяйство, привести потери к нормальным параметрам, а потом сказать – вот друзья, платить столько, сколько это стоит», - сказал Н.Азаров.

Уж не знаю, как на такую «вескую» причину отказа от повышения тарифов отреагирует Лагард, а меня заявления Азарова откровенно возмутили. Двадцать лет мы живем в таких, как оказалось, «неподходящих» домах, а никому до этого нет дела. Отрасль ЖКХ разваливается второе десятилетие, а только сейчас с таким апломбом об этом заговорили, причем на международном уровне. Но, судя по тому, что продемонстрировали события последних дней, в этом вопросе власть несостоятельна. Речь идет о стихийном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах. Такой «непродуманный» шаг местной власти тут же в ручном режиме с применением убойной силы в виде главы отраслевого ведомства Близнюка был пресечен на корню, но факт остается фактом – правящая команда теряет контроль в данной сфере. Не помогает ей и создание новых рабочих мест для «провинившихся» в прошлом чиновников из разряда «друзей» или «членов семьи», что само собой подразумевает образование всевозможных ведомств, в нашем случае - Национальной комиссией по регулированию рынка коммунальных услуг. Принятие «мертворожденных» законов также ни к чему путному не приводит, ЖКХ не встает с колен, напротив, активизируется падение отрасли в пропасть. При этом любой из депутатов, экспертов и представителей власти прекрасно знает, что все можно исправить только путем соблюдения законов экономики. А это подразумевает конкуренцию в данном сегменте рынка, которая и спровоцирует повышение всех общепринятых стандартов в коммунальной сфере, в том числе и энергоэффективности наших домов. Как следствие – тарифы примут должное состояние. И не нужно достаточно прозрачные шаги, которые должны основываться на мировой практике, обличать в реформаторскую упаковку. Нам уже два года талдычат о реформах, не переходя к реализации заявленного.

Уж не сочтите меня предателем национальных интересов, но на месте Лагард я бы сочла аргументы украинской власти очередным проколом - сколько можно слушать сказки? Да и чего, собственно, изворачиваться в придумках, если деньги Фонда, по утверждению главы Кабмина, не так уже и нужны Украине. Мы, как он заявляет, можем спокойно и без них обойтись. Тем более, потенциал украинской экономики, по официальным данным, набирает обороты. Тут или подсчеты власти «серые», либо очередной заем нужен для «неэкономических» новаций. На мысль, что последнее имеет место быть, подталкивают слова Азарова.

«Я ей сказал, что ведь и Украина член МВФ, и Греция, например, член МВФ. В Греции сейчас 150 млрд. просто списывается задолженности, вдумаемся в масштаб цифр – 150 млрд. просто списывается, а еще 250 млрд. реструктуризируется под доходность 3,75%. Сейчас споры ведутся 3,75 или 3,5%, а ведь наша страна по населению в 5 раз больше, чем Греция и проблем у нас не меньше», - прокомментировал премьер разговор с Лагард.

То есть, закинул удочку относительно того, может ли нам МВФ «простить» заем. Причем по сей день непонятно, на что пошли кредитные деньги. Вроде бы в резервы НБУ, но, судя по «открытости» Нацбанка, эта версия под большим вопросом.

Стороны – Украина и МВФ - договорились о продолжении, как любит говорить власть, «активного диалога». Думаю, это состоится весной. Тогда на помощь тоже может придти погода – таяние снега, которого этой зимой больше чем достаточно, может спровоцировать наводнения. Они стали привычными для западных регионов. И на этом направлении тоже ничего не делается. Так что аргументировать свою заботу в отношении украинцев (читать – электората в преддверии выборов) власть найдет чем…

Нана Черная (УНИАН)