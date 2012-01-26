В России придумали "наномитинг"

В Барнауле (РФ) полиция попросила прокуратуру разъяснить, можно ли привлечь владельцев игрушек, используемых в так называемых наномитингах "За честные выборы", к административной ответственности.



В январе, сообщает Радио Свобода, в городе прошли две подобные акции – в них "участвуют" лишь игрушки и плакаты. По словам организатором митингов, идею они позаимствовали у города Апатиты. В полиции отмечают, что пока не могут дать точную правовую оценку новой форме протеста, не знают, считать ли такие акции несанкционированными, если не было предварительной договоренности между организаторами и городскими властями.



Если прокуратура ответит, что разрешение на проведение уже состоявшихся наномитингов требовалось, то владельцам игрушек грозит штраф до полутора тысяч рублей.