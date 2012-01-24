Лаборатория «Сделай себя сам» вводит новую услугу
19:46, 24 января 2012Разное
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Поможет создать настоящую команду
Лаборатория «Сделай себя сам» в УНИАН вводит новую услугу для корпоративных клиентов.
Отныне в Лаборитории «Сделай себя сам» можно заказать специально подготовленный тренинг, семинар, workshop, мастер-класс и тому подобное.
Кроме классических экономических, управленческих, бухгалтерских, финансовых тренингов Лаборитория «Сделай себя сам» предлагает творческие семинары и мастер-классы, которые помогут работникам раскрыть себя перед коллегами, увидеть в собравшихся не просто сотрудников, а товарищей и создать настоящую команду.
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