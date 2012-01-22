Школьница совершила кругосветное плавание

Завершилось кругосветное плавание 16-летней гражданки Голландии Лауры Деккер. Как сообщает Associated Press, 21 января ее яхта под название "Гуппи" прибыла в порт острова Святого Мартина, откуда девушка отправилась в кругосветное путешествие год назад.

Во время поездки Л.Деккер посетила Канарские острова, Панаму, Галапагосские острова, острова Тонга, Фиджи, Бора-Бора, Австралию и Южную Африку.

Во время остановок Л.Деккер занималась серфингом, подводным плаванием, ремонтом своего судна, а также учебой. Также девушка вела блог, в котором рассказывала о своем путешествии.

Л.Деккер родилась в семье мореплавателей. Первые четыре года ее жизни прошли на море. В шесть лет она научилась управлять небольшим парусным судном, а в четырнадцать совершила плавание из Нидерландов в Британию.

Л.Деккер - самая юная жительница планеты, которой удалось совершить кругосветное плавание. Однако представители книги рекордов Гиннеса и ряд других организаций отказались признавать ее рекорд, опасаясь, что многие подростки могут повторить ее поступок. Власти Голландии также неодобрительно высказались о путешествии Л.Деккер, заявив, что вместо этого ей следовало бы посещать школу, пишет РосБизнесКонсалтинг.