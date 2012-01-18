Водителей маршруток будут проверять врачи, психологи и ГАИ

В Херсоне водителей маршрутных такси будут проверять врачи, психологи и ГАИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, городские власти требуют от руководителей фирм-автоперевозчиков усилить работу по безопасности пассажирских перевозок на городских маршрутах.

Сегодня прошло заседание городского транспортного штаба в связи с гибелью 10-летнего школьника под колесами херсонской маршрутки 13 января.

Руководителям фирм-перевозчиков поручено провести детальный инструктаж водителей относительно соблюдения Правил дорожного движения, усилить проверку технического состояния транспортных средств, которые выходят на городские маршруты для перевозки пассажиров, и каждое утро обязательно проводить медицинскую проверку водителей.

Также перевозчики обязаны провести психологическую проверку водителей на устойчивость к стрессам и недопущение конфликтных ситуаций с пассажирами и другими участниками дорожного движения.

По поручению мэра Херсона работники управления транспорта и связи городского совета будут проводить внеплановые внезапные проверки маршрутов на предмет выполнения договорных отношений фирмой-перевозчиком и соблюдения водителями правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, 13 января утром в Херсоне маршрутка на пешеходном переходе сбила насмерть 10-летнего мальчика. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).