Господин Киреев, учитесь у малайзийского судьи Мохд Диа

Речь пойдет не об экономике, хотя эта экзотическая страна считается одним из самых динамичных азиатских «тигров». Речь, как ни странно, о демократии. И это при всем том, что нынешний режим Наджиб Тун Разака трудно назвать демократическим.



Достаточно вспомнить запрет подконтрольным премьеру парламентом (две трети провластного большинства - знакомая картина!) уличных протестов.



Но на днях в Малайзии произошла настоящая сенсация. Верховный суд страны, который тоже считался полностью контролируемым, снял уголовные обвинения с главного оппонента Наджиба, лидера оппозиции Датук Сери Анвар Ибрагим. Этому решению удивился даже сам подсудимый.



Очевидно, во всех квазиавторитарних режимов существуют проблемы с креативом при обвинении своих политических оппонентов. 64-летний отец шести (!) детей Анвар Ибрагим был обвинен в... гомосексуализме. Дескать, развратил своего помощника по имени Сайфул (тут нас не удивишь, сами видели подобные политические трюки).



В Малайзии такие обвинения - дело куда серьезнее. Здесь, в мусульманской стране, за нетрадиционную любовь избивают палками и сажают на 20 лет в тюрьму.



Специально для лже-судьи Родиона Киреева назову имя настоящего судьи из Малайзии - мужественного человека, который не побоялся преследования властей: Мухамад Забидин Мохд Диа.



Вынося приговор, Мохд Диа заявил, что суд не уверен на 100 процентов, что предоставленные образцы ДНК доказывают вину подсудимого (малайзийские СМИ прямо писали - образцы были фальсифицированы). В распоряжении суда остались только показания свидетелей Сайфула, которые не подтвердились и не стали достаточным основанием для обвинения.



Господин Киреев, учитесь, как не позориться и не выносить обвинительный приговор лидеру оппозиции без доказательной базы. Только за то, что этот политик - против власти. Берите пример.



Но не берите примера с того малайзийского судьи, который в 1998 году сервильно обслужил тогдашний режим и по надуманным обвинениям в коррупции и... все той же содомии дал Анвар Ибрагиму 20-летний срок заключения. Лидер оппозиции вышел на свободу лишь через 6 лет (не желаю такой участи Тимошенко!): по иску обвинения были с него сняты. Но понятно, что все это время участвовать в политической жизни он не мог.



Считают, что и прошлые, и нынешние обвинения выдвигались против Ибрагима лишь потому, что он был опасным соперником на выборах для ставленников режима.



Но теперь, после мужественного решения судьи Мохд Диа, аналитики высоко оценивают шансы малайзийской оппозиции на победу в парламентской гонке. А Анвар Ибрагим может возглавить новое правительство.



Станут ли равняться Киреев и его коллеги на настоящих судей, верных присяге и закону?



Увы, пока они берут пример не с того малайзийского судьи. Юлия Тимошенко и Юрий Луценко и дальше сидят в камерах по смехотворным обвинениям.



А на волю выпускают молодых «мажоров», сынков чиновников, которые топили в каналах своих конкурентов по бизнесу, сбивали на смерть людей, гоняя свои шикарные «тачки», и били и таскали за волосы молодых девушек по ресторанам.



До Малайзии нам еще далеко ...



Николай Писарчук