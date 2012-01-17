В Луганске арестовали водителя, въехавшего в толпу людей под елкой

Ленинский районный суд Луганска вынес решение об аресте 29-летнего водителя, который врезался в группу людей 13 января на Театральной площади.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр ЗАЙЦЕВ, заседание суда состоялось 16 января.

«На время следствия мужчина, виновный в ДТП, содержится в следственном изоляторе. Расследование проходит под контролем прокуратуры», - отметил А.ЗАЙЦЕВ.

При этом в сообщении на официальном сайте прокуратуры области опровергается информация ряда СМИ о том, что виновник ДТП был сотрудником прокуратуры. «В органах прокуратуры раньше он не работал», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 января около 20.15 на Театральной площади Луганска, где установлена городская новогодняя елка, автомобиль «Nissan Tiida» врезался в группу людей.

В результате ДТП 11 человек 1993-1997 г.р. были госпитализированы. Погибла 17-летняя студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна.

В отношении водителя 1982 года рождения Следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель задержан.

Прокуратура Луганской области проводит проверку органов УМВД, ГАИ, а так же местной власти в связи с трагедией в Луганске.

Губернатор Владимир ПРИСТЮК поручил ужесточить контроль за соблюдением безопасности во время массовых мероприятий.