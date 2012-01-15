В ДТП погиб заместитель начальника УБОП

В Житомире в дорожно-транспортном происшествии погиб заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Житомирской области Юрий Затылюк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД в области.

По данным милиции, ДТП произошло вчера, 14 января, приблизительно в 19.30 на ул. Якира.

Предварительно установлено, что в сложных погодных условиях произошло столкновение автомобиля «Шкода», которым управлял погибший, и «Тойоты», за рулем которой находился 40-летний житель областного центра.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

*** Ю.Затылюк (1967 года рождения) с 2008 года занимал должность заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Житомирской области.