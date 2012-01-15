В ДТП погиб заместитель начальника УБОП
14:53, 15 января 2012Разное
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Авария из-за погодных условий
В Житомире в дорожно-транспортном происшествии погиб заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Житомирской области Юрий Затылюк.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД в области.
По данным милиции, ДТП произошло вчера, 14 января, приблизительно в 19.30 на ул. Якира.
Предварительно установлено, что в сложных погодных условиях произошло столкновение автомобиля «Шкода», которым управлял погибший, и «Тойоты», за рулем которой находился 40-летний житель областного центра.
Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
*** Ю.Затылюк (1967 года рождения) с 2008 года занимал должность заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Житомирской области.
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