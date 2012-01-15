В Лас Вегасе выбрали "мисс Америку" (фото)

Обладательницей титула "Мисс Америка" стала 23-летняя жительница Висконсина Лора Кеппелер (Laura Kaeppeler), сообщает Associated Press. Имя победительницы конкурса красоты было объявлено вечером 14 января в Лас-Вегасе.

Чтобы выиграть, участницы должны были выступить с речью на социальную тему, спеть, выйти в белых бикини и черных вечерних платьях.



Прежде, чем победить, мисс Америка убедила своих родных, что полтора года тюремного заключения, отбытые ее отцом за почтовое мошенничество, могут быть социальной темой в конкурсе красоты.

Пока ее конкурентки говорили о пользе молока и защите окружающей среды, Лора сказала, что желает детям, чьи родители находятся в заключении, чувствовать себя менее одиноким, иметь поддержку и понимание. "Таких много, и я была одной из вас. Не это должно стать главным в вашей жизни, - сказала она. - Я смотрю в будущее и буду поощрять других делать так же". По оценке Кеппелер, у более чем 2 миллионов детей в США родители находятся в тюрьме.

За победу в конкурсе Кеппелер получит стипендию в размере 50 тысяч долларов.

Вице-мисс США стала Бетти Томпсон из Оклахомы, третье место в конкурсе заняла представительница Нью-Йорка Кейтлин Монт. Всего в конкурсе принимали участие 53 девушки, по одной представительнице каждого из 50 штатов, а также конкурсантки из Федерального округа Колумбия, Пуэрто-Рико и с Виргинских островов.

Фото Reuters