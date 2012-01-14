Пьяный парень украл ассенизаторский КамАЗ

В Крыму пьяный молодой мужчина угнал ассенизаторский автомобиль «КамАЗ».

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

«Когда мужчина оставлял рабочий транспорт возле дома в Коктебеле, он и подумать не мог, что на него может кто-нибудь позариться. Пострадавший обнаружил пропажу утром и сразу же обратился в милицию», - отметили в милиции.

Угонщиком оказался 25-летний житель Судака. Задержанный находится в изоляторе временного содержания и уже дал признательные показания.

«Вечером 8 января он вместе с друзьями поехал в питейное заведение в Кировском районе. Компания выпила, а после он решил навестить свою девушку, которая работает в одной из гостиниц Коктебеля. По пути в поселок ребята запаслись спиртным, по приезду распили. Около трех часов ночи гости уехали домой. Однако, проехав несколько километров, парень попросил друзей остановить машину и сказал, что сам доберется до Судака», - говорится в сообщении.

В Коктебеле он увидел «КамАЗ», разбил окно, но не смог завести машину, поэтому украл из нее магнитолу. Отойдя чуть дальше, злоумышленник увидел еще один «КамАЗ», вновь разбил окно, залез в машину и поехал в Судак.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 289 УКголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).