Маршрутка «на зебре» сбила 11-летнего школьника
14:05, 13 января 2012Разное
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Водитель не успел затормозить
В Херсоне маршрутка сбила насмерть на пешеходном переходе 11-летнего школьника.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, ДТП произошло сегодня ориентировочно в 7.45.
По словам очевидцев, маршрутка передвигалась с большой скоростью, и когда ребенок выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, водитель не успел затормозить. Школьник был отброшен на тротуар, где от удара головой об асфальт умер.
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