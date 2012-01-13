Возле парламента в газовую тRUбу выбросили нардепов

Я когда подытоживала главные события прошлого года, не позволила себе в материале высказать сугубо личное мнение. Но могу высказать это в авторской колонке.

В Новый год мы вступили, имея много замечательных, живых, разных по направленности, составу и численности гражданских движений. Навскидку могу перечислить. Есть студенческие движения, которые могут отвоевывать учебник честной истории и закон о высшем образовании, есть движения молодежи, получившей западное образование и ставящих целью «быть полезным в Украине». Условно я назвала его «Возвращаюсь домой». Понимаете, как это: власть пинает этих людей сапогом, а они все равно возвращаются. Чувствуют, что это их страна и верят, что могут ей помочь.

Есть движение «Никто, кроме нас». Это бывшие военные, афганцы и ликвидаторы-чернобыльцы, вполне, кстати, благополучные, готовые помочь отстаивать выплаты инвалидам, матерям, вдовам погибших. Однажды, получив приглашение на их акцию, я отправила в ответ одному из его лидеров смс-ку: «Не знаю, победим ли, но в любом случае повоюем». И получила мгновенный ответ: «Мы идем к победе и победим обязательно».

Есть движение «Мы-европейцы», которое в самые важные моменты пересмотра нашего внешнего курса проводило митинги, придумывало перформенсы, передавало в представительство ЕС письмо с заявкой, что украинские граждане видят свое будущее в Европе. Я лайкнула их страничку на Фейсбуке.

Предпоследняя их акция прошла накануне саммита Украина – ЕС и носила символичное название «Не дай быку украсть Европу». Во время театрализованного действа юноша изображал быка, а девушка – Европу, которая как могла, упиралась-противилась своему похищению. Проводя перформенс возле МИДа и используя образ быка, организаторы акции ссылались на греческую мифологию, но участники под быком имели ввиду совсем не древнегреческий персонаж. В преддверии Нового года группа акции «Мы – европейцы» предложила развесить такие объявления: «Знаете ли вы, что в Европе во всех подъездах чисто, стоят горшки с цветами, а соседи делают друг другу анонимные подарки. Мы ведь тоже можем?». Они предложили в дополнение к объявлению на парадных или в лифте в новогоднюю ночь повесить на ручках дверей соседей небольшие подарочки - шоколадного Деда Мороза, большую конфету – на что хватит Вашей фантазии и возможностей!

Сегодняшнее мероприятие группы «Мы- европейцы» было посвящено намерениям власти отдать газовые активы (сейчас обычно передачу России украинских активов уже просто называют «сдачей газовой трубы). В большую картонную трубу - тRUбу - выбрасывали фигурки нардепов, которые готовы будут проголосовать за сдачу активов.

В странах, где люди доверяют своим правительствам, возможно, такие технические вопросы, как концессия, аренда, приватизация не становятся предметом дискуссий. Но ведь у нас вместе с ГТС могут отдать не только чисто доступ к трубе - власть хочет свернуть энергетическую реформу, а это уход от обязательств сделать сектор прозрачным, принять третий энергопакет. Это не только сдача активов чужой стране, это очередная «секторальная» сдача европейской интеграции. Я тоже поучаствовала в акции, выкинула в трубу фигурку бумажного депутата. Помахала флажком Евросоюза. Хотела зайти в парламент, поговорить с членами большинства, спросить, будут ли они голосовать за газпромизацию Украины и если да, то что им за это дадут. Но законопроект, который бы снимал запрет на отчуждение ГТС, сегодня в повестку заседания не выставляли. Да и министр Юрий Бойко отвечать на вопросы депутатов в парламент не пришел. Еще раздумывает, отдавать ли трубу?

Возвращаясь из-под парламента, я мысленно сравнивала, какими мы были еще пятнадцать лет назад и какие мы сейчас. Ведь тогда любые газовые темы воспринимались, "как сопромат". А сегодня на массовой акции люди говорят о третьем энергопакете как о чем-то само собой разумеющемся. Мы многое узнали и отвоевываем права на знания, на реформу, на взгляды. И делаем это сами.

Все перечисленные движения, равно как и сегодняшняя акция, - как бы иллюстрация, что мы сегодня другие. Это гарантия того, что протесты, Майданы и перемены – возможны. А еще это возможность в важные дни бывать на общих акциях флеш-мобах, митингах вместе со своими. С такими как ты, неравнодушными.

В заключение хочу привести цитату из письма моего большого друга, ученого-историка. Это что-то вроде наставления, написанного лично мне, которым я с удовольствием делюсь с вами, с теми, кто умеет бороться и протестовать: «Попытайся сохранить целостность своего мнения… Пусть даже это чревато ошибками. Это все равно лучше, чем закрыться в своем маленьком мирке, ощетиниться цинизмом или скрываться за стенами японской невозмутимости. Многие интеллектуалы нашего времени пошли на поводу удобного убежища агностиков – этического релятивизма. Но мы должны проводить линию между понятием добра и зла, понимать что есть герои и антигерои. И пусть иногда в них смешиваются и те, и другие качества, попробуй избежать профессиональной деформации журналистов, стать циником и спрятаться за удобной фразой «все они уроды». Сохраняй возможность удивляться и радоваться. И тогда в мире будут оставаться маяки этики».

Маша Мищенко