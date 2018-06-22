Десять событий года, которые нас потрясли

Каждый из нас перешагивает годичный отрезок времени дважды. Один раз на собственный день рождения, второй раз на Новый год. И есть что-то удивительное в том, что этот праздник стал таким большим и любимым отнюдь не благодаря маркетологам и специалистам по массовой психологии. Новый год всем важен. Может быть потому, что в этот день мы вместе с Землей проходим ее полный круг, а может быть, потому что мы чувствуем, что прошли этот круг всей страной и все вместе что-то пережили.

УНИАН выделил самые важные события уходящего года и очень рад тому, что мы по-прежнему можем делать это честно, без лишней осторожности и оглядки на политиков.

ПРИГОВОР ТИМОШЕНКО

Это событие стало пощечиной не только нашим соотечественникам, половина которых голосовала за Тимошенко. Не только европейскому политикуму, для которых суд на оппозицией – главный признак сворачивания демократических свобод. Оно обнажило страшные язвы украинской судебной системы. Журналисты, по пятнадцать часов работавшие на судебном процессе над Тимошенко, наблюдая нравственный, интеллектуальный и профессиональный уровень обвинения и судей, с особой остротой почувствовали, насколько легко формируется репрессивная государственная машина, и насколько незащищены перед ней, что ВИП-узники, что простые люди.

СРЫВ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Украинцы, разделяющие европейские ценности, рассчитывали на чудо, ведь экономическая часть Договора об ассоциации (по ЗСТ с Европой) усилиями власти был готов, а независимые аналитики подчеркивали, что никогда дверь в европейское сообщество не была открыта для Украины так широко. Но послы европейских государств не зря вместе с журналистами просиживали на процессе над Тимошенко. Они не высказывали своего мнения публично, но позже главы их держав почти просили наших руководителей: реформируйте судебную систему. Лидеры западных держав объясняли украинскому руководству, что в Европу нельзя идти по частям, сначала экономически, а потом политически. Главный их стандарт – демократия. Наше руководство не вняло. Захлопнулась ли дверь в ЕС? Никто не скажет точно. Хочется верить, что от нас с вами еще что-то зависит.

ЛИКВИДАЦИЯ ЛЬГОТ И БУНТ ВОЗЛЕ ПАРЛАМЕНТА

2011 год стал годом борьбы с социальными льготами. Власть всячески старалась сделать журналистов своими союзниками, объясняя, что система не реформировалась с советских времен, что там господствует коррупция, что нужна серьезная инвентаризация и урезание. Почему самые вдумчивые издания (паркетная журналистика не в счет) не стали союзниками властей? - Потому что реформы льготников проходили на фоне прибывающей роскоши первых лиц государства. Урезание льгот проходило в несколько этапов, с применением разных законопроектов и инстанций, последней из которых стал давно безотказный Конституционный суд, позволивший своим решением фактически распределять льготы в ручном режиме. Статью Конституции, согласно которой источником власти в стране есть народ, тоже можно было пересматривать. Если бы не одно «НО»…Этот год стал годом, когда после одного из главных народных протестов 20 сентября народные избранники из числа тех, которые до крови бились с оппозицией за ратификацию Харьковских соглашений, отвоевывая российскому флоту право еще 25 лет сидеть в Севастополе, очень испугались людей под парламентом. Так испугались, что даже бегом сняли и спрятали депутатские значки.

Ликвидация льгот послужила серьезным импульсом для роста и кристаллизации протестных движений и их способностей выступать не только за узко профильные «свои» льготы, а за человеческие права в принципе.

«ТЕРАКТЫ» В МАКЕЕВКЕ

В этом году граждане узнали, что в нашей мирной, дружелюбной, нексенофобской стране, оказываются, возможны теракты. 20 января этого года в Макеевке прозвучали взрывы. «Террористы», по версии СБУ, требовали от макеевских властей четыре миллиона евро. Телевидение показывало «спецоперацию» СБУ в режиме реального времени. Показало эффектные джипы и груженные автобусы, отправлявшиеся на места, куда должны были приехать террористы. На причастность к взрывам проверили семь тысяч человек. Но негодяи больше денег не требовали, взрывов не организовывали. Зато наш славный глава СБУ приехал и со всем разобрался. «Террористов», виновников взрывов в Макеевке, поймали. Правда, среди журналистов больше распространена версия о том, что взрывы в Макеевке устроила власть с политтехнологической целью, чтобы отвлечь внимание. Ну знаете, как в России дома взлетали и народ типа вокруг Путина сплачивался...

Остается надеятся, что сценарии «терактов» не приживутся в головах украинских спецслужб. Как показывают события в России, в долгосрочной перспективе они не решают вопросов демократизации и послушания общества.

ДЕЛО ПРОТИВ КУЧМЫ

Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Леонида Даниловича. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Гонгадзе. Кучме была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Но тем не менее, экс-президент получал разрешение на иностранные вояжи. А параллельно по ходатайству Кучмы было возобновлено дело против майора Мельниченко, усилиями которого мир узнал содержание разговоров в президентском кабинете. Напомним, что уголовное дело против майора было закрыто в 2005 году.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование дела Кучмы.

А уже в декабре Печерский суд принял решение, что дело против Кучмы было возбуждено безосновательно. Правда, Генпрокурор Виктор Пшонка поспешил заверить общественность, что решение Печерского суда будет обжаловано и сдержал обещание. Чем диктуется периодические закрытие-открытие дела? Поиском истины или пока отсутствием политического решения, что делать с делом против президента Кучмы? Трудно сказать. Поживем-увидим.

КАК МОДЕЛЬ ЧУТЬ НЕ «УБИЛА» ДЕПУТАТСКОГО СЫНА ЛАНДИКА

Судебный процесс над сыном народного депутата Владимира Ландика Романом стал одним из самых резонансных скандалов года. Возможно, скандал стал публичным из-за разногласий Ландика-старшего и экс-министра внутренних дел Анатолия Могилева. Возможно, власти на фоне процессов над оппозицией решили подкинуть обществу процесс над своим, заметным регионалом. Но не исключено, что факт такого жестокого избиения девушки показался настолько возмутительным, а бегство в Россию Ландика- младшего настолько позорным, что делу решили дать и ход и огласку. Выложенный в Интернете ролик избиения модели вытеснили попытки семьи Романа Ландика представить дело так, что модель сама угрожала ему. Многочисленные неуклюжие попытки семьи выгородить Романа вдохновили комиков телевидения на миниатюры под названием «Рома Ландик не виноват». В этой миниатюре невиновность Ромы подтверждают его двухнедельный сын, «жена, которая утверждает, что в момент избиения модели Роман был дома и бил ее и Роминого друга, который ранее сбивал пешехода, сидя за рулем машины Ромы Ландика».

ВЗРЫВ ПАМЯТНИКА СТАЛИНУ

Этим событием начался 2011 год. 1 января 2011 года в Запорожье был взорван, установленный коммунистами за полгода до того памятник Сталину. Напомним, что сама идея сооружения памятника диктатору была встречена интеллигенцией и студентами более чем враждебно и вызвала множество протестов. Но памятник установили. В канун 2011 года памятнику отрезали голову, а 1 января взорвали окончательно. Это событие примечательно тем, что оно дало старт целому движению по отпиливанию голов вождям мирового пролетариата. Возможно, высоколобые специалисты скажут, что непродуктивное дело – воевать с памятниками. Но участники этих событий убеждены, что позволять политической партии, финансируемой чужой державой, устанавливать памятники диктаторами это равносильно тому, чтобы разбазаривать символический капитал Украины.

ПРОВОКАЦИИ ВО ЛЬВОВЕ

Кадры львовской хроники обошли все российские и украинские телеканалы. 9 мая представители финансируемых московскими спецслужбами пророссийских движений Украины решили приехать во Львов – возложить цветы к мемориалу погибших воинов и провести митинг. Событие широко анонсировалось по всем телеканалам. То есть было сделано все, чтобы и умеренные патриоты, и националисты знали: во Львов едут не очень дружелюбно настроенные люди. Ранее они никогда не приезжали в этот город, учитывая, что последняя антисоветская землянка там держалась до 70-х годов. А ветеранам любых цветов (что УПА, что советской армии) там неплохо жилось всегда. Возмутившаяся политическая партия «Свобода» встретила героев из Одессы и Крыма неласково. Автобус с советскими паломниками в тот день во Львове слегка покачали на волнах народного гнева. В результате одни принялись клеймить «Свободу», другие обвинили в организации провокации украинские власти. Прямо заявив, что это Банковая позволила во Львове похозяйничать российским спецслужбам. Интересно, что Банковая вняла журналистам украинских медиа. Уже 22 июня, когда очередная порция крымско-одесских патриотов приехала повторить «праздник» и отметить во Львове начало войны, то их прямо на вокзале без шума и гама аккуратно препроводили домой. В этот день Львов возлагал цветы жертвам советских репрессий и на возложении и исполнительная, и законодательная власть, и правоохранительные органы были вместе.

МАЙДАНС

Это танцевальное шоу стало масштабной и дорого оплаченной попыткой применить технологию забвения по отношению к Оранжевой революции (это событие граждане проще называют словом «Майдан») и отвлечения общественного внимания от социальных проблем. «Танцевать на идеях намного хуже, чем танцевать на костях», – так резюмировал один мой коллега.

«Представьте себе, что люди вдруг бросили все свои неотложные дела и заботы, напрочь забыли проблемы и невзгоды, словом, вырвались из паутины серых будней… И пустились в пляс! Все вместе!» – это фраза с официального сайта шоу, призванного превратить Киев в танцевальную столицу Украину. Впрочем, весенний Майданс не уберег власть от осенних протестов.

ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА С ЦЕНОЙ 416 ДОЛЛАРОВ

Как это ни странно, но принятие Бюджета с жесткой ценой газа в 416 долларов мы тоже посчитали символическим событием. Он – знак того, что власть, отдавшая на 25 лет Севастополь, сейчас в газовых переговорах с Россией относительно пересмотра контрактов мучительно пытается сохранить часть суверенитета. Событием года можно считать то, что Украина не сдала активы, о которых так мечтают кремлевские обитатели. Впрочем, переговоры продолжаются…

Маша Мищенко