Госбюджет-2012 как «потемкинская деревня» украинского правительства

Анализом показателей госбюджета на 2012 год эксперты будут еще заниматься определенное время, но в реалистичности одного из его показателей можно усомниться уже сейчас.

Госбюджетом на 2012 год предусмотрено, что на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий правительство должно израсходовать 9 705, 0 млн грн.

В то же время Пенсионный фонд 11 января 2012 обнародовал итоги своей работыв 2011 году. По оперативным данным, в Пенсионный фонд из всех источников финансирования в 2011 году поступило 197 635,1 млн. грн., что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 14 069,9 млн. грн., или на 7,7 процента. Собственные поступления составили 139 178,8 млн. грн. и по сравнению с 2010 годом увеличились на 19 836,9 млн. грн., или на 16,6 процента.

В то же время согласно утвержденному бюджету Пенсионного фонда Украины на 2011 год (постановление Кабинета Министров Украиныот 9 июня 2011 N 643) собственные поступления Пенсионного фонда в течение 2011 года должны были составить 150214,3 млн грн, то есть недовыполнение составило 11035,5 млн грн, которое можно было покрыть только за счет государственной казны.

Дальше. По данным Пенсионного фонда, расходы на выплату пенсий и денежной помощи за 2011 год составили 210 805,5 млн. гривен. В то же время согласно Бюджету Пенсионного фонда этот показатель должен был составить 206799,4 млн грн. Еще 2 208,4 млн грн - это расходы на функционирование Пенсионного фонда. Таким образом расходы превышены на 4006,1 млн грн. Главная причина этого связана с валом судебных решений в пользу чернобыльцев и других льготных категорий пенсионеров, которым правительство ограничило размер надбавок к пенсиям по разным пенсионным программам.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2012 года средний размер пенсионной выплаты составляет 1 246,34 грн, а пенсионеров всех категорий насчитывается 13 756,8 тыс.

Общий вывод - правительство, при условии поддержания остатка средств на конец года, в рамках предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда на 2011 год (т.е. в размере 2199,7 млн грн), было вынуждено в течение 2011 года дополнительно профинансировать Пенсионный фонд на общую сумму 15041,6 млн грн. Эти средства не предусмотрены госбюджетом на 2011 год. На покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий были запланированы расходы в размере 17 755,1 млн грн и по данным Казначейства эта сумма была полностью профинансирована.

Учитывая, что эти дополнительные 15 млрд расходов не предусмотрены госбюджетом на 2011 год, Минфин вероятнее всего отразил их как временные займы Пенсионному фонду. Понятно, что он их вернуть никогда не сможет и за несколько лет они будут просто списаны по решению Верховной Рады.

Так, вместо запланированных 17 755,1 млн грн на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий из госбюджета было потрачено 32 796,7 млн грн.

Но такое несоответствие между планом и фактом никак не влияет на правительство. Оно в госбюджете на 2012 год предусматривает дальнейшее сокращение расходов на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины, поэтому запланировало на эти цели только 9 705,0 млн грн. Нереалистичность этого показателя не вызывает особых сомнений. Цель же этого очковтирательства весьма прозаична. За счет этого правительство занижает реальный показатель дефицита госбюджета на 2012 год. Это позволяет и в глазах избирателей выглядеть профессионалами, которые, не то что предшественники, снижают, а не повышают размер дефицита. Ну и МВФ можно продемонстрировать эту «потемкинскую деревню» в виде госбюджета с таким низким уровнем дефицита.

Борис Кушнирук