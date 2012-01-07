Самый известный путешественник мира любит львовский кофе

8-10 января Львов посетит британец Фред ФИНН - самый известный путешественник в мире.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Ф.ФИНН в 1983 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «пассажир, преодолевший наибольшее количество километров». Британец преодолел 24 млн. км, побывал в 139 странах.

Ф.ФИНН вступил в брак с украинкой и поселился в Комсомольске Полтавской области. Он является другом Евро-2012 и послом «Международных авиалиний Украины».

Британец 718 раз летал на сверхзвуковом самолете «Конкорд», в том числе первый и последний рейсы лайнера.

Как отметили в пресс-службе „Фред ФИНН уже бывал во Львове и наш город для него одно из самых любимых мест в Украине. Он считает, что Львов имеет непревзойденную атмосферу и очень любит львовский кофе”.