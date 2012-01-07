В Киеве Дэу-Ланос врезался в электроопору

В Киеве погиб водитель автомобиля «Дэу-Ланос», врезавшись в электроопору.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 6 января, на Броварском проспекте.

Предварительно установлено, что автомобиль «Дэу Ланос», за рулем которого был 42-летний киевлянин, двигался со стороны города Бровары в направлении Киева. Не справившись с управлением, водитель врезался в электроопору. От удара автомобиль пересек разделяющий газон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». Затем «Ланос» снова врезался в электроопору и вылетел в кювет.

Водитель «Ланоса» погиб на месте ДТП, а его пассажирка получила тяжелые травмы (закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки) и была госпитализирована в больницу. Водитель и пассажир «Тойоты» не пострадали.