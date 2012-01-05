В Киеве автозак протаранил иномарку: милиционеры устроили потасовку (фото)

На Краснозвездном проспекте в Киеве произошла авария с участием автозака, передает "Сегодня". По словам свидетелей, милицейская газель двигалась в сторону Московской площади. Возле светофора, недалеко от остановки «Крутогорная», ее водитель решил развернуться в обратном направлении, через двойную сплошную линию разметки. При этом он не включил специальный звуковой сигнал и проблесковый маячок. Такого маневра явно не ожидал водитель Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении.

Молодой парень отчаянно выкрутил руль влево, но избежать столкновения не удалось. После удара машины на два часа полностью перекрыли Краснозвездный проспект, в результате чего образовалась пробка в сторону Севастопольской площади.

Пока прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ оформляли ДТП, прибыла "группа поддержки" автозака. Неизвестный мужчина в штатском, который вскоре приехал на «красивом джипе», «вежливо» попросил работников ГАИ: "Хлопци! Ану не выйо..йтэсь!". Немного позже между этим мужчиной и парнями из Hyundai возникла небольшая потасовка. Яростный защитник правоохранительных органов никак не мог смириться с их показаниями.

Вскоре конфликт был исчерпан и разбитые автомобили убрали с дороги. Передвигаться самостоятельно они уже не смогли. Водитель корейца рассказал, что он купил свой новый автомобиль всего три месяца назад.