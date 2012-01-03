Мужчина ослеп из-за фейерверка
16:11, 03 января 2012Разное
1634 0
Пострадавших - двое
В новогоднюю ночь в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области двое местных жителей получили травмы лица во время запуска фейерверков.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС Украины в Черновицкой области, мужчины 1967 и 1984 годов рождения попали в райбольницу с огнестрельными ранениями лица и глаз.
Впоследствии, учитывая сложность полученных травм, пострадавших перевезли в областную больницу. По предварительной информации, один из пациентов полностью ослеп на один глаз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter