В столкновении «Пежо» и «Мазды» пострадали 5 человек

В центре Сум в дорожно-транспортном происшествии пострадали 5 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД Украины в Сумской области, около 16 часов на регулируемом светофорами перекрестке ул. Харьковская – ул. Героев Сталинграда столкнулись два легковых автомобиля «Пежо» и «Мазда». От мощного удара в автомобилях сработали подушки безопасности. Оба водителей иномарок и три пассажира автомобиля «Мазда» с травмами доставлены в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.

В настоящее время сотрудники милиции выясняют причины ДТП.