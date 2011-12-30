В столкновении «Пежо» и «Мазды» пострадали 5 человек
20:06, 30 декабря 2011Разное
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ДТП в центре Сум
В центре Сум в дорожно-транспортном происшествии пострадали 5 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД Украины в Сумской области, около 16 часов на регулируемом светофорами перекрестке ул. Харьковская – ул. Героев Сталинграда столкнулись два легковых автомобиля «Пежо» и «Мазда». От мощного удара в автомобилях сработали подушки безопасности. Оба водителей иномарок и три пассажира автомобиля «Мазда» с травмами доставлены в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.
В настоящее время сотрудники милиции выясняют причины ДТП.
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