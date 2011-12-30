Почему Арсений Яценюк объединяет тех, кто привел к поражению Ющенко?

Украинские политологи, даже те, кто, скажем мягко, без пиетета относятся к власти, причем – к любой власти в Украине за последние двадцать лет, выступили с уничтожающей критикой нашей политической оппозиции.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко сказал 29 октября 2011 года, что «оппозиция должна сгореть, исчезнуть, ведь она не выполнила своих оппозиционных функций относительно действующей власти». Владимир Фесенко из центра «Пента» 26 декабря назвал 2011 год «крайне неудачным для политической оппозиции». Сказал, что «мы увидели слабость оппозиции. Оппозиция оказалась беззубой».

В чем причина такого состояния отечественной оппозиции и чего от нее следует ожидать?

Костяк оппозиции - бывшие аппаратчики среднего звена, чьим ремеслом в прошлые годы было «стращать и не пущать», «осваивать бюджеты». А ныне они живут надеждой на короткую память собственного народа, на то, что их острые СЛОВА приглушат память об их реальных ДЕЙСТВИЯХ.

А действия, напомню, были следующие. Они грызлись во власти так, как сейчас грызутся в оппозиции. Взаимное блокирование действий первых лиц страны, ночные посиделки в лесных дачах с послами других государств, отмена рейсов самолетов – все это неумные реалии украинской политики 2005-2009 годов.

Почему кто-то считает, что эти люди должны поменяться?

Анатолий Гриценко, «Гражданская позиция» - на два фронта. Вышел из зонтичной структуры оппозиции, КОДа, а 9 декабря 2011 года заявил о начале переговоров с Виталием Кличко. Пытается устроиться «головой» при талантливом спортсмене, плохом политике. Как говорит о нем его коллега по оппозиции, «все хорошо у Гриценко, но по харизме не дотягивает». После того, как 14 декабря 2011 года Александр Турчинов из БЮТ назвал слова Гриценко о «сговоре БЮТ с властью» по поводу закона о выборах «просто аморальными», экс-министр обороны 20 декабря 2011 поддержал идею Тимошенко о предвыборном списке с Линой Костенко во главе. Классика украинской литературы, кстати, никто до сих пор так и не спросил по поводу ее отношения к этой идее.

Наталия Королевская «раскрутила» себя так, что возглавила партию, УСДП. До этого, 16 декабря 2011 года, она сказала, что Тимошенко предлагала ей стать замом главы партии. В ответ Николай Томенко, 17 декабря 2011 года призвал «не спешить зачитывать политическое завещание Тимошенко и делить ее партийное наследство».

16 декабря 2011 года председатель политсовета "Нашей Украины" Валентин Наливайченко предложил лидеру партии "Фронт змін" Арсению Яценюку возглавить единый список оппозиции. 17 декабря 2011 года этот «мессидж» продублировал депутат НУНС Андрей Парубий. Яценюка нагружают чужими проблемами. Вячеслав Кириленко из своей «За Украину» просто вошел во «Фронт змін».

При этом "Фронт змін", «Свобода» и «Батьківщина» отрапортовали о согласовании списка кандидатов-мажоритарщиков. Я объясню для несведущих, что это такое. "Фронт змін" и «Батьківщина» обещали введение в Украине открытых партийных списков. Тезис о таких открытых списках был сформулирован и в предвыборных программах г-дов Тимошенко и Яценюка, кандидатов на президентских выборах 2009 года. Согласование оппозиционных мажоров вместо системы открытых партийных списков показывает, что оппозиция боится притока свежей крови в украинскую политику. И это, с точки зрения оппозиции, совершенно оправдано, ибо каждому из них можно напомнить такое, что у избирателя, не желающего голосовать за представителей власти, точно не возникнет желания голосовать за оппозицию.

Самым смешным в этой грустной истории является «Ющенко-лайт», которого зовут Арсений Яценюк. 28 декабря 2011 года он заявил, что власть не разгоняет его митинги, потому что «так стали звезды». Знакомы мы с этими «звездами».

В 2004 году Леонид Данилович Кучма как-то сказал мне о некоторых оппозиционерах: они те, кого я выгнал из власти. Правда, не до конца выгнал. Сейчас я с грустью думаю, почему у него это не получилось.

Вячеслав Пиховшек