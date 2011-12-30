Охранник сгорел на рабочем месте

В Херсонской области охранник местного агропредприятия сгорел на рабочем месте.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, вчера, 29 декабря, в селеТягинка Бериславского района на территории ООО «Таврика-С» был обнаружен обгорелый труп 49-летнего охранника.

Предварительно установлено, что причиной гибели работника стало курение в кровати в нетрезвом виде.

На тушение загорания пожарно-спасательный отряд не вызывался.

Проводится расследование всех обстоятельств трагедии.