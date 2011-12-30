Я - против бездомных собак на улицах!

Недавно в Киеве в Подольском районе объявили карантин по бешенству. Через несколько дней карантин ввели еще в нескольких районахгорода.

Ветеринары отметили, что это первый случай бешенства в столице за последние 20 лет.

На самом деле он никакой не первый в Киеве, ибо первый (если это правда) был летом этого года. Тогда умер милиционер, которого укусила подаренная ему собака.

Правда общественности почему-то об этом случае Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщила лишь в октябре. А то, что факт был в начале лета знаю точно, потому что у нас с врачом, к которому уже поздно обратился бедняга-милиционер, один учитель по испанскому...

Меня удивляют СМИ, которые развивают тему, что «бешенство в Киеве - это повод убивать собак»...

Мы почти еженедельно видим, слышим сообщения о каких-то покусанных людях бешеными собаками или кошками. И никто не вопит: «делайте что-то». Слышим одно: нельзя убивать собак, потому что это не гуманно и бешенство, мол, придумали чтобы их убивать! Европейские защитники животных тоже взывают о негуманном обращении с животными в Украине и угрожают бойкотированием Евро-2012. То, что этот Чемпионат и так надо бойкотировать, по ряду многих других причин, никто не отрицает, бойкотируйте, мы только рады, но ...

Переход на Майдане Незалежности столицы Украины. Центральнее места не придумаешь, мало того, что в этом переходе, перед входом в метро, ​​выставляют бездомных с гангреной и неизвестно еще с какими болячками в инвалидных колясках и без них, так еще ты натыкаешься там на собак, которые буквально табуном бегают. Я не говорю уже о спальных районах Киева. Еще когда о бешенстве в Киеве не говорили, мне страшно было вечером возвращаться домой: бывало такое, что нигде никого нет, только одни собаки бегут напротив тебя. Извините, а если я боюсь собак, то что, мне из дома не выходить? А что уж говорить о других городах в Украине...

Мне трудно себе представить любую европейскую страну, где бы собаки бегали такими стаями. Мне трудно себе представить цивилизованную страну, где бы бездомные животные направо и налево кусали людей и одновременно первоочередной была бы жизнь не человека, а собаки. Мне это трудно представить. Если бы хоть один аналогичный случай был в Германии или Швейцарии, не сомневайтесь - сразу были бы протесты с лозунгами, вроде, «есть ли что-то ценнее человеческой жизни?».

Почему европейцы перед Чемпионатом одним из условий не ставили надлежащее количество приютов для собак в Украине? Разве они не знали об этой проблеме? Знали! И пусть теперь все защитники животных как отечественных, так и зарубежных ставят вопрос ребром, а не просто бла-бла-бла!

Нет, только не подумайте, что я за то, чтобы убивать собак! Я люблю собак и всех других животных! С детства помню, что у нас постоянно дома жили несколько кошек и собак. И речь идет не о том. Разве может себе страна, в которой за чертой бедности, по статистике ООН, находится 78% людей, позволить себе содержать такое количество бездомных собак, которые есть сейчас в Украине? Может себе позволить страна содержать собак, когда есть дети, которые еще хуже тех собак живут и питаются где-то по подвалам? .. Нет, не может!

Кстати, по статистике, только в Киеве сто тысяч бездомных собак и все они несут такой опасности, кроме бешенства, как демодекоз, дирофиляриоз и другие опасные для человека болезни. Ан нет, давайте будем гуманнее и дальше разводить собак на улице.

Да, наши люди любят собак, но существует еще такое понятие как культура содержания домашних животных. Можете ли вы спокойно погулять в парке или может ваш ребенок поиграть на детской площадке - конечно нет, потому что мы гуманные и у нас везде собачьи ескременты. Если мы так любим собачек, то давайте, как иностранцы, будем ходить с пакетиком и собирать за ними! Многие ли из вас, любители собак, это делает, скажем, в Киеве? Да нет, ни один из вас этого не делает! Но все вы любите собак! Я тоже их люблю, но я не готова сосуществовать с чужими, бездомными собаками на улице! Не готова разделять их болячки, рисковать своим здоровьем. Да, я против любых бездомных собак на улице и даже домашних, если они не имеют соответствующих прививок.

Оксана Климончук