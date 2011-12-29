Две преступные группы грабили автомобили

В Полтаве сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность двух преступных групп, которые специализировались на кражах из автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в течение декабря в возле гипермаркетов и торговых центров произошел ряд краж из автомобилей, откуда воры забирали ноутбуки, магнитолы, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи.

В состав первой группы входили трое жителей Кременчуга. Вторая группа состояла из двух жителей Полтавы. Они успели совершить шесть краж.

Все злоумышленники задержаны и находятся в СИЗО. Возбужден ряд уголовных дел по статье 185 Уголовного кодекса Украины (кража).