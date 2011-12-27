Бешеная собака покусала школьницу
15:12, 27 декабря 2011Разное
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Защищая дочь, отец убил пса
В селе Ротмистровка Смелянского района Черкасской области бешеная собака покусала 14-летнюю девочку.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, на 14-летнюю девочку напала собака, которая охраняла подворье. Защищая дочь, отец убил бешенную собаку. Экспертиза подтвердила заболевание животного бешенством.
В настоящее время пострадавшая девочка находится на амбулаторном лечении в Смелянской районной больнице, где проходит курс вакцинации.
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