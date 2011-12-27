Бешеная собака покусала школьницу

В селе Ротмистровка Смелянского района Черкасской области бешеная собака покусала 14-летнюю девочку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, на 14-летнюю девочку напала собака, которая охраняла подворье. Защищая дочь, отец убил бешенную собаку. Экспертиза подтвердила заболевание животного бешенством.

В настоящее время пострадавшая девочка находится на амбулаторном лечении в Смелянской районной больнице, где проходит курс вакцинации.