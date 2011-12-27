На Буковине ротвейлер загрыз 9-летнюю девочку

В селе Суховерхов Кицманского района Черновицкой области ротвейлер загрыз насмерть 9-летнюю девочку. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные управления МВД в Черновицкой области.

Как сообщается, ученица 4-го класса была доставлена в реанимационное отделение Кицманской центральной районной больницы с многочисленными ранами и укусами мягких частей тела и головы.

Несмотря на медицинскую помощь, через час после госпитализации девочка от полученных телесных повреждений скончалась.

Милиция установила, что девочка играла на улице со своей 10-летней подружкой-одноклассницей. Позже подружка ушла домой, а девочка осталась на улице.

Через полчаса она зашла во двор к однокласснице, открыла дверь и вошла в дом, чтобы позвать подружку продолжать игру. В это время на нее набросился пес и начал кусать.

Подруга пыталась оттащить ротвейлера, но безуспешно.

Услышав крики детей, на помощь прибежала соседка, которой удалось отогнать пса, закрыв его в комнате. Женщина также пострадала от укусов собаки, и с ранами на руке была доставлена ​​в центральную районную больницу.

Позже на место происшествия прибыл владелец собаки, хозяин дома, который отвез пострадавших на своей машине в больницу.

По словам владельца и работников ветмедицины, в июне животное было привито от бешенства, однако у него не было ветеринарного паспорта.

Работники Кицманской районной государственной больницы ветеринарной медицины изолировали собаку. Милиция проводит проверку.