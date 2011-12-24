Пугачева и Галкин расписались

Алла Пугачева и Максим Галкин — уже законные муж и жена. Их свадьба, как мы сообщали, была намечена на сегодня, но парочка все переиграла и расписалась в одном из московских загсов вчера, сообщает Сегодня. «Это стало неожиданностью для всех, — сказала нам директор Пугачевой Елена Чупракова. — Думали, свадьба будет в субботу».

«Сдал» молодоженов певец Николай Басков, который стал свидетелем со стороны жениха. Вчера Басков выложил в своем «Твиттере» фотографию Галкина с обручальным кольцом, подписав ее: «Мой близкий друг сегодня женился! Ура! Завтра напьюсь!». Празднование события состоится сегодня вечером в итальянском ресторане «Оливетта», который выбрал лично Максим Галкин (кстати, 35-летний юморист стал пятым мужем 62-летней Примадонны). На торжество, говорят, ждут даже президента России Дмитрия Медведева.

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