Киевские такси переведут на электродвигатели

Власть Киева будет инициировать использование в городе автомобилей такси с электродвигателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.

"Я думаю, что в будущем мы выйдем на предложение об эксплуатации таксомоторов, работающих на электродвигателях, для того, чтобы у нас было меньше проблем с экологией. Эта тема обсуждается", - отметил А.ПОПОВ.

Говоря об организации работы такси в столице, он также сообщил, что на протяжении 3-4 месяцев планируется, в частности, обустроить специальные стоянки, наподобие тех, что есть в европейских странах для таксомоторов.