Киевские такси переведут на электродвигатели
06:24, 23 декабря 2011Разное
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"В будущем мы выйдем на предложение"
Власть Киева будет инициировать использование в городе автомобилей такси с электродвигателями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.
"Я думаю, что в будущем мы выйдем на предложение об эксплуатации таксомоторов, работающих на электродвигателях, для того, чтобы у нас было меньше проблем с экологией. Эта тема обсуждается", - отметил А.ПОПОВ.
Говоря об организации работы такси в столице, он также сообщил, что на протяжении 3-4 месяцев планируется, в частности, обустроить специальные стоянки, наподобие тех, что есть в европейских странах для таксомоторов.
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