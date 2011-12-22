В ДТП попали двое милиционеров

В Черниговской области двое милиционеров попали в ДТП, один из них погиб. Об этом УНИАН сообщила представитель Управления ГАИ в области Елена ЦАРЮК.

По ее словам, авария произошла на 65 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи между селами Сыраи и Калитянское Козелецкого района. Водитель автомобиля "Fiat Doblo" во время выполнения маневра обгона совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ-3307", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля "Fiat Doblo", сотрудник Козелецкого райотдела милиции от полученных травм погиб на месте аварии. Водитель автомобиля получил телесные повреждения, и был доставлен в травматологическое отделение Козелецкой центральной районной больницы.

"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, к этому привлечена инспекция личного состава", - сказала Е.ЦАРЮК.