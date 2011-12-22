На штрафплощадках полный бардак

Прокуратура Крыма требует от милиции обеспечить надлежащее функционирование штрафплощадок в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе наблюдательного ведомства.

«На специальных площадках хранится почти 4 тысячи автомобилей, треть из которых находится там более трех лет. Авто нередко размещаются в неприспособленных помещениях, должным образом не учитываются, имеют утечку горючего», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, самая сложная ситуация наблюдается на площадках подразделений милиции в Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском районе.

Наблюдательное ведомство заявляет также о фактах незаконного взыскания с автовладельцев стоимости других платных услуг, тогда как работа по взысканию средств за сохранение авто ведется ненадлежащим образом.

Кроме того, прокуратура информирует об отсутствии надлежащего реагирования на наличие проблемных участков улично-дорожной сети и нарушения при привлечении недисциплинированных водителей к ответственности.

Ведомство внесло три десятка документов прокурорского реагирования.

На все выявленные недостатки указано в представлении на имя начальника крымской милиции Сергея РЕЗНИКОВА.