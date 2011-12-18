В Харькове автомобиль ГАИ насмерть сбил пешехода

В Харькове служебный автомобиль ГАИ насмерть сбил пешехода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня около 7:30 на улице Героев Труда.

Служебный автомобиль ГАИ «Шкода» с включенными светозвуковыми сигналами преследовал автомобиль «Фиат», совершивший ДТП и пытавшийся скрыться с места происшествия.

Во время преследования автомобиля «Фиат» в неустановленном месте и на красный для пешеходов сигнал светофора на проезжую часть дороги выбежал пешеход, который был смертельно травмирован автомобилем ГАИ, отметили в пресс-службе милиции.

Прокуратура Московского района по данному факту проводит расследование.