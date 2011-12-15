В столкновении Mercedes-Benz и Daewoo погибли три человека

Недалеко от с. Миргородщина Козельщинского района Полтавской области на 60 км автодороги Полтава-Александрия произошло столкновение двух легковых автомобилей „Mercedes-Benz” и „Daewoo”.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и два человека травмированы.

В ОСО УМВД Украины в Полтавской области сообщили, что в направлении Кременчуга двигался автомобиль «Daewoo» из Луганской области. В автомобиле находились три пассажира и водитель. В условиях сильного тумана на указанном отрезке трассы водитель легкового автомобиля «Daewoo» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «Mercedes», которым управляла женщина из Харьковской области. В результате столкновения три пассажира «Daewoo» погибли на месте происшествия. Травмированный водитель «Daewoo» машиной скорой помощи доставлен в ближайшее лечебное учреждение.

Женщине - водителю мерседеса врачи оказали первую медицинскую помощь на месте. От госпитализации она отказалась. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Продолжается доследственная проверка.

Всего в Украине в течение суток произошло 92 транспортных происшествия, в результате которых погибли 13 и травмированы 120 человек.

С начала года жертвами ДТП стали 4308 человек.