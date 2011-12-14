В ДТП погибли работники «Кременчуггаза»

Под Кременчугом Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли работники «Кременчуггаза».

Об этом УНИАН сообщили в ГАИ Полтавской области.

По их данным, Toyota на трассе Кременчуг-Комсомольск столкнулась с «Волгой». За рулем «Тойоты» находилась женщина, а в салоне - пассажир. Водитель иномарки выехала на встречную полосу движения, где практически лоб в лоб столкнулась с «Волгой» горгаза, в которой находилось 4 человека.

«В результате столкновения машины слетели в кювет. В «Волге» два человека погибли на месте, один - госпитализирован, еще одному помощь была предоставлена на месте. Водитель и пассажир «Тойоты» практически не пострадали, - сообщили в ГАИ.

Как сообщили в горгазе, погибшие - водитель служебной машины и электромонтер защиты. Инженер предприятия, который тоже был в машине, сейчас в больнице.